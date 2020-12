Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingedrungen, Zeugen gesucht

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Ein bislang Unbekannter ist nach bisherigen Erkenntnissen in ein Firmengebäude auf der Rheinstraße unrechtmäßig eingedrungen. Im Zeitraum zwischen letzter Woche Mittwoch gegen 16:30 Uhr und dieser Woche Montag gegen 15:15 Uhr soll ein unbekannte Langfinger im Aufenthaltsraum der Firma ein elektronisches Gerät entwendet haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /kw

