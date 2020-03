Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Samstag (28.02.2020), gegen 09.30 Uhr, wurde ein weißer Mercedes Benz CLA auf dem Parkplatz Klostergarten geparkt. Als die Fahrerin gegen 11.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am Heck ihres Fahrzeuges fest. Offensichtlich war ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Mercedes gefahren. Der Sachschaden am Mercedes wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Es befand sich ein gelber Zettel an dem Pkw. Die darauf vermerkte Handynummer ist jedoch nicht vergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

