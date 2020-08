Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erfolgreiche Suche nach einem vermissten Bootsführer im Bereich zwischen Stralsund und Hiddensee

Stralsund (ots)

Am 28.08.2020 ging gegen 20:30 Uhr der Hinweis zu einem 79-jährigen vermissten deutschen Bootsführer in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein. Dieser hatte am Freitagmorgen (28.08.2020) gegen 09:00 Uhr den Stralsunder Hafen mit einem Segelboot in Richtung Hiddensee verlassen und wollte gegen 18:00 Uhr zurückkehren. Im Zusammenwirken zwischen der Wasserschutzpolizei Stralsund, der Polizeihubschrauberstaffel des Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V und zwei Rettungsbooten der Seenotrettung Bremen (DGzRS) wurde das Seegebiet nördlicher Strelasund, Kubitzer Bodden und Hiddenseefahrwasser abgesucht. Das Segelboot wurde nach vorheriger Überprüfung anderer Segelboote gegen 22:40 Uhr durch die Besatzung des Polizeihubschraubers in einer Entfernung von etwa 1,5 km zum Bessiner Haken in Richtung Hiddensee festgestellt und vom Seenotrettungsboot "Herta Jeep" der DGzRS angefahren. Der an Bord befindliche Bootsführer wirkte etwas desorientiert, war jedoch in guter Verfassung. Das Segelboot wurde durch das Seenotrettungsboot in Schlepp genommen und zurück nach Stralsund gebracht. Dort erfolgte durch die eingesetzten Rettungskräfte eine medizinische Untersuchung der männlichen Person, welche nach Abschluss dieser, an die wartenden Angehörigen übergeben werden konnte.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

