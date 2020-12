Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Gewahrsam genommen

OffenburgOffenburg (ots)

Anrufer meldeten am Dienstagabend eine Person, welche in der Hauptstraße herumschreien und gegen Mülltonnen treten würde. Das renitente Vorgehen des Unruhestifters endete nach einer Kontrolle durch Polizeibeamte gegen 21 Uhr in einer amtlichen Gewahrsamsunterkunft. Der Störenfried beleidigte die Beamten des Polizeireviers Offenburg während einer Kontrolle in der Hauptstraße mehrfach und ging auch in einer zweiten späteren Begegnung aggressiv gegen sie vor. Da der 24-Jährige bei seinem Vorgehen ebenfalls zu später Stunde ohne triftigen Grund in der Öffentlichkeit aufhielt, erwartet ihn neben einer Anzeige wegen Beleidigung auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell