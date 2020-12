POL-NMS: 201203-4-pdnms Gefälschte Zahlungsaufforderungen durch angebliche "Zentrale OWI-Stelle Neumünster" aufgetaucht

Polizeidirektion Neumünster

In der letzten Zeit ist es des Öfteren vorgekommen, dass Mitbürger eine Zahlungsaufforderung wegen einer angeblich begangenen Ordnungswidrigkeit vom Landespolizeiamt, Zentrale OWI-Stelle , erhalten haben. In dieser wird ein Betrag gefordert und man soll dieses Geld dann auf ein Girokonto der VR Bank Westküste überweisen. Diese Zahlungsaufforderung der " OWI-Stelle " sind gefälscht, ein solches Konto bei der VR Bank Westküste gehört nicht zum Landespolizeiamt oder einer anderen Behörde. Sollten Mitbürger Zahlungsaufforderungen von der " Zentrale OWI-Stelle" erhalten, in denen ein Betrag an ein Konto der VR Bank Westküste ( siehe Anhang IBAN ) überwiesen werden soll, wenden sie sich bitte an eine Polizeidienststelle ihrer Wahl und nehmen diese Zahlungsanforderung nicht wahr. Ein Muster der gefälschten Zahlungsaufforderung kann bei der Pressestelle Neumünster angefordert werden.

