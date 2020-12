Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201203-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Neumünster

NeumünsterNeumünster (ots)

Am heutigen Morgen um 07.10 Uhr kam es an der Einmündung Segeberger Straße / K 19 zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Eine 19 jährige VW Golf Fahrerin befuhr die Segeberger Straße aus Richtung Neumünster kommend in Richtung B 205. An der Einmündung Richtung Klein Kummerfeld wollte sie nach links Richtung Klein Kummerfeld abbiegen und übersah dabei den herannahenden Mercedes Vito eines 27 jährigen Fahrers und seinem 28 jährigen Beifahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, hierbei wurde die 19 jährige Unfallverursacherin schwer verletzt, die beiden Männer im anderen PKW wurden leicht verletzt. Die Segeberger Straße Richtung Neumünster musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die drei verletzten Unfallbeteiligten kamen mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster. Der Sachschaden beträgt ca. 25000 Euro.

