Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201202-1-pdnms Festnahme nach KFZ Aufbruch in Neumünster

NeumünsterNeumünster (ots)

Am 01.12.2020 gegen 21.45 Uhr konnten Mitarbeiter des FEK Neumünster beobachten, wie ein Mann auf dem Mitarbeiterparkplatz des FEK Neumünster in der Friesenstraße sich verdächtig verhielt und zwischen den parkenden Fahrzeugen herumschlich. Die Mitarbeiter verständigten die Polizei, als die ersten Streifenwagen am Einsatzort eintrafen, versuchte der 20 jährige Mann fußläufig zu fliehen. Die Polizeibeamten des 1. Polizeireviers Neumünster waren jedoch schneller und konnten den Mann nach einer kurzen Verfolgung widerstandslos festnehmen. Bei der Nachsuche auf dem Mitarbeiterparkplatz stellten die Beamten bei insgesamt 7 Fahrzeugen fest, dass der festgenommene Mann an den Fahrzeugen die kleinen hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen hatte und zum Teil Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen hatte. Der Täter wurde dem 1. Polizeirevier Neumünster zugeführt, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell