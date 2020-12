Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201203-3-pdnms Zeugen/Hinweisgeber nach Einbruchsdiebstahl in Rendsburg gesucht

Rendsburg

Am gestrigen Tag, den 02.12.2020 kam es gegen 17.30 Uhr in Rendsburg in der Graf-von-Stauffenberg-Str. zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Täter gelangte durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung und durchsuchte die Räume. Die Geschädigte kam gegen 17.40 Uhr nach Hause und hörte Geräusche aus ihrer Wohnung. Nach dem Betreten ihrer Wohnung bemerkte die Geschädigte den Einbruchdiebstahl. Einen direkten Täterkontakt gab es ihrerseits nicht. Der Täter dürfte aufgeschreckt durch das Nachhause kommen der Geschädigten sofort und ohne Beute geflüchtet sein. Ein Nachbar der Geschädigten bemerkte gegen 17.40 Uhr eine durch die Terrassentür aus der Wohnung der Geschädigten kommende und dann weglaufende männliche Person. Die männliche flüchtende Person wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,90 m groß - schlanke bis kräftige Statur - kurze dunkle Haare - ovales Gesicht - kräftige, markante Nase - Dreitagebart - dunkle/dünne Jacke

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, die am gestrigen Tag im Bereich der Graf-von-Stauffenberg-Straße oder auch der Umgebung, etwas verdächtiges beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

