POL-OG: Gernsbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gegen 01:00 Uhr am Neujahrsmorgen kam eine Fahrzeugführerin mit ihrem Kleinwagen an einem Bahnübergang in Gernsbach unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Gleise der Murgtalbahn kurzzeitig gesperrt werden. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Neben einer Blutentnahme musste die Frau auch ihren Führerschein abgeben.

