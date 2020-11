Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Trunkenheitsfahrt

WormsWorms (ots)

In starken "Schlangenlinien", so ein Zeuge am Samstagmittag über Notruf, befährt gerade ein PKW vor ihm auf der B9 in Richtung Worms. Aus Richtung Mainz kommend steuere der Vorausfahrende regelmäßig auf den Seitenstreifen und auf die Gegenfahrbahn. Auf dem Autobahnzubringer L425 in Richtung Mörstadt kann das Fahrzeug durch die hinzugezogenen Polizeistreife angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Nach einer Weinprobe sei er auf dem Heimweg in Richtung Stuttgart, berichtet der 59-Jährige. Mit einem Atemalkoholwert von 0,92 Promille wird die Fahrt beendet und der Führerschein sichergestellt.

