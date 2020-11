POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Worms

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms

Am Sonntag, den 22.11.20, gegen 13:20 Uhr befuhr die 48-jährige Autofahrerin in Worms die Gutenbergstraße in Richtung Von-Steuben-Straße. In der dortigen Linkskurve blickte die Fahrerin in ihre Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag. Hierdurch kam sie in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Doppelstabmattenzaun und einem Verkehrszeichen.

Sowohl am Zaun, als auch an dem Verkehrszeichen und dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit. Es entstand eine Gesamtschadenshöhe von circa 10.000 EUR.

Der im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille.

Daher wurde gegen die Fahrerin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt.

Nach anschließender Blutprobenentnahme konnte die Verursacherin die Dienstelle verlassen.

