Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand in Kleingartenkolonie

Bild-Infos

Download

WormsWorms (ots)

Am späten Samstagabend, den 21.11.2020, gegen 22:30 Uhr ist es in einem Schrebergarten am Mittelochsenplatz in Worms zu einem Brand gekommen. Hierbei wurde neben dem Inventar des Schrebergartens auch das dortige Wohngebäude beschädigt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Die L523 war bis zum Ende der Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell