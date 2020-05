Polizei Essen

POL-E: Essen: Reinigungskraft hebelt Wandtresor auf - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Eine Reinigungskraft gelangte unter einem Vorwand erneut am Montagnachmittag (4. Mai) in einer Wohnung in Kettwig und entwendete dort Bargeld. Die Putzhilfe "Frau Ilic" arbeitete erstmalig in der Wohnung der 89-Jährigen, weshalb auch der Sohn der 89-Jährigen anwesend war. Sie machte einen sehr netten und höflichen Eindruck. Nach den Reinigungsarbeiten verließ sie die Wohnung. In den Nachmittagsstunden, gegen 16 Uhr, klingelte sie erneut an der Wohnungstür und verschaffte sich unter dem Vorwand, ein Armband verloren zu haben, Zutritt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Bewohnerin alleine in der Wohnung. Bei der angeblichen Suche hebelte die unbekannte Frau jedoch den Wandtresor der älteren Dame auf und entwendete das dort befindliche Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Leistungen der Reinigungskraft sind in einem Verkaufsportal im Internet ausgeschrieben worden. Die Putzhilfe ist zirka 30 Jahre alt und 170 cm groß. Sie hat schwarze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und eine leicht korpulente Figur. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu der Frau geben können oder verdächtige Feststellungen im Bereich Freiligrathstraße / Gustavstraße / Hauptstraße / Wilhelmstraße machen können. Vor allem weil dieselbe Frau sich zweimal am Tag in dem Bereich aufgehalten hat. Zeugen melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell