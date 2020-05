Polizei Essen

POL-E: Essen: Ruhestörung in Kleingartenanlage endet für 30-Jährigen im Polizeigewahrsam - 1. Folgemeldung - Korrektur der Altersangaben

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Am Sonntag, 3. Mai, wurde die Polizei gegen 23.40 Uhr wegen einer Ruhestörung in eine Kleingartenanlage an der Eststraße gerufen. Der Pächter eines Gartengrundstückes hatte die Polizei alarmiert, weil mehrere Männer im Nachbargarten laut Musik hörten und ihm gegenüber aggressiv waren, als er sie um Ruhe bat. Doch auch gegenüber den Polizeibeamten waren die Männer aggressiv und unkooperativ. Sie wirkten alkoholisiert und weigerten sich, ihre Personalien anzugeben. Als die Beamten gerade die Personalien eines 32-Jährigen feststellen wollten, hob ein 30-Jähriger eine Sitzbank auf und ging damit auf die Polizisten zu. Die drei anderen Männer hielten den 30-Jährigen jedoch zurück, bis dieser die Bank fallen ließ. Nun ging der 30-Jährige jedoch mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu, sodass ein Polizist Pfefferspray gegen die Angreifer einsetze. Der 32-Jährige versuchte daraufhin einen Polizisten zu schlagen, was dieser jedoch mit Hilfe des Einsatzmehrzweckstockes verhindern konnte. Während die Beamten versuchten, den 30-Jährigen mit Handfesseln zu fixieren, ergriff der 32-Jährige die Flucht. Der 30-Jährige war weiterhin aggressiv, wehrte sich gegen die Fixierung und schlug um sich. Auch hier mussten die Beamten den Einsatzmehrzweckstock einsetzen, um den Widerstand zu brechen. Auf der Polizeiwache fiel ein Alkoholtest bei dem 30-Jährigen positiv aus. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen, auch gegen den 32-Jährigen, dauern an. /bw

