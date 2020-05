Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Hungriger Ladendieb wehrt sich gegen Mitarbeiter - Couragierte Kunden greifen ein

Essen (ots)

45479 MH-Broich: Ein Ladendieb wehrte sich Samstagabend (2. Mai) gegen die Mitarbeiter eines Supermarktes. Mehrere couragierte Kunden griffen ein. Gegen 19:20 Uhr machte sich offenbar der knurrende Magen eines Mannes bemerkbar. Genau dies könnte der Anlass für einen versuchten räuberischen Diebstahl gewesen sein. Der 45 Jahre alte Mann schlich durch die Gänge eines Lebensmittelgeschäfts auf der Duisburger Straße. Dort steckte er Zwiebelmett, einen Grillbraten und Schinken in seine Taschen. Zwei Angestellte im Alter von 40 und 42 Jahren hatten den Langfinger dabei im Blick. Sie sprachen ihn auf sein Fehlverhalten an. Der Angesprochene schubste die beiden Zeugen bei Seite und flüchtete. Hierbei stürzte er zu Boden, wobei die beiden Männer versuchten, den Tatverdächtigen in Schach zu halten. Das Festhalten erwiderte dieser mit Schlägen. Nur mit weiteren Angestellten sowie mit mutigen Kunden konnte man den 45-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei dingfest machen. Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und überprüften ihn. Danach durfte er ohne Fleischwaren seines Weges gehen. Die Mülheimer Kriminalpolizei ermittelt in einem Strafverfahren gegen ihn. / MUe.

