POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen & Verkehrsunfälle

Leutenbach - Weiler zum Stein: Heckscheibe eingeschlagen

Durch bisher unbekannte Täter wurde zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag die Heckscheibe eines in der Wallstraße geparkten VW-Busses eingeschlagen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

In der Ammerstraße stellten am Mittwochmorgen Mitarbeiter der Firma Telekom fest, dass ein Auto gegen einen dortigen Verteilerkasten gefahren ist. Der Verursacher war geflüchtet und meldete den verursachten Sachschaden nicht, der auf 5000 Euro beziffert wird. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Aspach: Geparktes Auto beschädigt

Am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 5 Uhr und 10 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen in der Gartenstraße geparkten Pkw VW am linken hinteren Fahrzeugeck. An dem Auto entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen nach dem geflüchteten Autofahrer übernommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 33-jähriger Passat-Fahrer wollte am Mittwoch kurz vor 13 Uhr von einer Tankstelle auf die Welzheimer Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem 44-jährigen Fahrer eines Seat Leon zusammen. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

