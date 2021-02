Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen-Lippach: Unfall aus Unachtsamkeit

Auf der Röttinger Straße in Richtung Ortsmitte fuhr ein 47-jähriger Lkw-Lenker am Mittwoch gegen 11.45 Uhr rückwärts, um seiner Liefertätigkeit nachzukommen. Dabei kollidierte er mit einer nachfolgenden VW-Lenkerin, welche bereits angehalten hatte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Aalen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Auf dem rechten Parkstreifen der Daimlerstraße fuhr am Mittwochabend ein 54-jähriger Lkw-Lenker gegen 19.10 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen einen zwischenzeitlich hinter ihm geparkten VW Passat. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Aalen: Pkw streift Lkw

Am Mittwoch wollte ein 53-jähriger Daimler-Lenker gegen 12.30 Uhr von der B 19 aus Richtung Heidenheim kommend vom Beschleunigungsstreifen vor dem Rombachtunnel auf die B 29 in Richtung Bopfingen einfahren. Dabei streifte er einen dort fahrenden Lkw-Lenker und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Stödtlen: Wildunfall

Beim Befahren der K 3211 von Eck am Berg in Richtung Dinkelsbühl erfasste am Mittwochmorgen ein 48-jähriger Audi-Lenker gegen 6.15 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Bopfingen: Unfall beim Einparken

Auf dem Kundenparkplatz in der Straße Ipftreff streifte eine 81-jährige Audi-Lenkerin am Mittwoch gegen 10 Uhr einen rechts neben ihr stehenden BMW. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Als am Mittwoch eine 59-jährige BMW-Lenkerin gegen 17.30 Uhr auf der Scheffoldstraße verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies die nachfolgende 26-jährige Ford--Lenkerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Aus Unachtsamkeit fuhr ein 41-jähriger Renault-Lenkerin am Mittwoch gegen 18.50 Uhr auf der L 1154 zwischen Bruck und Lorch nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken prallte das Fahrzeug nach links in die Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wiederanfahren auf der Linksabbiegespur an der Ampel Pfitzerstraße/Graf-von-Soden-Straße wollte ein 60-jähriger Lkw-Lenker samt Anhänger auf die Geradeausspur in Richtung Innenstadt wechseln. Dabei übersah er einen im toten Winkel fahrenden 40-jährigen Skoda-Lenker und streifte diesen seitlich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Spraitbach: Sachbeschädigung

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden in der Beutenhofer Straße im Bereich des Reichenbachstausees mehrere Verkehrszeichen aus dem Fundament gerissen und umgeworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren aus einer Einfahrt auf die Königsturmstraße beschädigte ein 49-jähriger Opel-Lenker am Dienstag gegen 15.45 Uhr den Pkw eines 43-jährigen BMW-Lenkers, der verkehrsbedingt an der dortigen Ampel angehalten hatte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell