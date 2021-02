Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) - 30.000 Euro Schaden und schwerverletzter Harley Fahrer nach Unfall

Niedereschach (ots)

Am Ortsausgang in Niedereschach ist es am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Harley-Fahrer gekommen. Eine auf der Niedereschacher Straße fahrende 57-jährige Dacia-Fahrerin wollte nach links auf die Villinger Straße in Richtung Ortsmitte Niedereschach einbiegen. Hierbei hat sie den vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Harley-Fahrer übersehen, der auf der Villinger Straße in Richtung Kappel unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Harley-Fahrer schweren verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Dacia-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

