POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver

Am 13.10.2020, um 11.32 Uhr, befuhr eine Fahrzeugkolonne die Gefällstecke der B 421 (Zeller Berg )von Walhausen in Richtung Zell. Die Kolonne führte ein LKW an, dem ein Wohnmobil folgte. Dahinter fuhren noch mehrere andere Personenkraftwagen in Richtung Zell. Der Fahrer eines dunklen Audi A 6 oder A 8 überholte mehrere dieser Fahrzeuge, obwohl hier der Bereich der B 421 in einer unübersichtliche Rechtskurve mündet. Kurz vor dieser Kurve kamen dem Audi andere Fahrzeuge entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste sowohl der Audi Fahrer wie auch der Fahrer eines hellen entgegenkommende Fahrzeuges bremsen.

Obwohl es durch das bisherige Überholmanöver fast zu einem Verkehrsunfall gekommen war, setzte der Fahrer des Audi unbeirrt seinen Überholvorgang fort und überholte in dem kurvigen Abschnitt der Bundesstraße noch das Wohnmobil und den LKW.

Hinweise auf das Überholmanöver und den fraglichen Audi bitte an die Polizeiinspektion Zell.

