Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Waldmössingen, Lkrs. RW) Gefährlicher Überholvorgang (25.02.2021)

Waldmössingen (ots)

Der Fahrer eines schwarzen VW Passat fuhr am Donnerstag, 25.02.2021, gg. 16.50 Uhr, auf der L419 von Waldmössingen in Richtung Beffendorf. Er überholte in gefährlicher Weise eine Fahrzeugschlange, die sich hinter einem Lkw gebildet hatte. Aufgrund von Gegenverkehr musste er hinter dem Lkw einscheren und drängte sich zwischen den Lkw und den dahinterfahrenden Pkw. Nachdem der Gegenverkehr durch war, scherte der Passat-Fahrer sofort wieder aus und setzte erneut zum Überholen des Lkw an. Da jedoch ein roter Kleinwagen entgegenkam, musste er schlagartig wieder zurück auf seine Fahrspur lenken, um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern. Bei diesem Manöver kommt der Passat ins Schlingern und der Fahrer kann nur mit Mühe ein Ausbrechen seines Fahrzeugs verhindern. Der rote Kleinwagen muss nach rechts ausweichen und stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Anschließend setzt der Passat-Fahrer erneut zum Überholen des Lkw an und fährt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Oberndorf davon. Zeugen des Verkehrsvorgangs, insbesondere der Fahrer des roten Kleinwagens, werden gebeten, sich unter Tel. 07423 81010 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

