Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeitungsstapel brennen

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (06. Juni 2020) meldete eine Zeugin der Polizei, dass im Bereich der Spyckstraße in Höhe der Draisinenstrecke etwas brennen würde. Die eingesetzten Beamten entdeckten, dass unterhalb der Überführung des Klever Rings mehrere Zeitungsstapel in Brand standen. Offensichtlich hatten unbekannte Täter die Zeitungen, die dort schon für die Austräger bereitlagen, angezündet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

