Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten (27.02.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 14:00 Uhr wurde durch einen Zeugen am Parkplatz am Riedsee (Südseite) in Hüfingen ein stark beschädigter Parkscheinautomat festgestellt. Eine unbekannte Täterschaft hatte vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, den Automaten mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs und einer Flex gewaltsam zu öffnen. Es gelang der Täterschaft jedoch nicht, das Geldfach des Automaten zu öffnen. Am Automaten entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Täterschaft beobachtet oder sonstige sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Riedsees gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771/83783-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell