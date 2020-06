Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Trickdiebe unterwegs

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr klingelten an der Straße Am Forst zwei Unbekannte bei einer 94-Jährigen.

Die Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und baten, im Haus die Anschlüsse überprüfen zu dürfen.

Während einer der Männer mit der Weselerin die Anschlüsse prüfte, stahl der Zweite unter anderem zwei Ringe.

Beschreibung der Trickdiebe:

Ca. 35 Jahre alt, beide Männer sehr groß (190 - 200 cm), schlanke Figuren. Beide trugen helle Hemden.

Auch an der Stoppenbergstraße gaben sich gestern zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr zwei Unbekannte als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus und gelangten so in das Haus eines 87-Jährigen. Hier lenkten sie ihn ab und durchsuchten Teile des Hauses. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Männer waren zwischen 35 - 40 Jahren alt und ca. 180 cm groß. Sie hatten beide eine sportliche Figur.

Derzeit ist noch unklar, ob es sich bei beiden Fällen um die gleichen Trickdiebe handelte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

