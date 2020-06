Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Dieb stahl Geldbörse

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10.10 Uhr stahl ein Unbekannter in einem Lebensmittelgeschäft an der Wallstraße eine rote Geldbörse aus der Tasche einer 81-jährigen Dinslakenerin.

Zeugen beobachteten den Dieb, der aus dem Geschäft rannte und auf der Wallstraße in Richtung Bahnstraße flüchtete.

Personenbeschreibung des Unbekannten:

25 - 30 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, unter der Gesichtsmaske war ein dünner Bart zu erkennen. Der Mann trug eine schwarze Adidas Jogginghose mit weißen Seitenstreifen, dunkle Schuhe, ein graues kurzärmeliges T-Shirt mit großen Aufdruck im Brustbereich. Darunter trug er ein langärmeliges, schwarzes, gemustertes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

