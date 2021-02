POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.02.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr ++ Alkoholisiert verunfallt - Fahrer bleibt unverletzt ++

Leer - Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Leer - Am Freitagabend bemerkten Beamte der Polizei in der Bremer Straße einen auf dem Gehweg fahrenden Rollerfahrer. Offensichtlich fehlte der Versicherungsschutz, weshalb die Beamten eine Kontrolle des 26-jährigen Fahrers durchführten. Der Anfangsverdacht erhärtete sich während der Kontrolle. Weiterhin stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung des Leeraners fest. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwarten nun die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Leer - Alkoholisiert verunfallt - Fahrer bleibt unverletzt

Leer - Ein 22-jähriger Mann aus Moormerland verunfallte alkoholisiert in der Nacht zu Samstag gegen 02:00 Uhr mit seinem Pkw Peugeot in der Evenburgallee. Er blieb unverletzt. Polizeibeamte bemerkten das Fahrzeug zuvor in der Ulrichstraße und entschlossen sich aufgrund eines defekten Rücklichtes zu einer Verkehrskontrolle. Den Anhaltezeichen widersetzte sich der Fahrer und beschleunigte sein Fahrzeug. Bei dem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen verunfallte er letztlich in der Evenburgallee, beschädigte dort einen Holzzaun und kam mit seinem Pkw an einem Baum zum Stehen. Der Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Im Zuge der weiteren Kontrolle des 22-Jährigen ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,02 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

