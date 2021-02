POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.02.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.02.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfälle mit Sachschäden++

Leer/Bunde - Verkehrsunfälle mit Sachschäden Leer - Am 08.02.2021, gegen 11:20 Uhr, kam es auf der Deichstraße im Bereich der Autobahnabfahrt Leer- West zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 55-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi die Abfahrt aus Richtung Weener kommend und beabsichtigte, nach links auf die Deichstraße in Richtung Leer abzubiegen. Dabei übersah er einen 23-jährigen Leeraner, welcher die Deichstraße mit einem Kleinbus der Marke Ford in Richtung Leer befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand.

Bunde - Ebenfalls am 08.02.2021, gegen 06:45 Uhr, verlor ein 20-jähriger Mann aus Bunde mit seinem Pkw Opel Corsa auf der schneeglatten Fahrbahn der Straße "Bunderneuland" beim Überqueren einer Brücke die Kontrolle über seinen Pkw. In einer leichten Rechtskurve rutschte der Pkw zunächst in die linksseitige Leitplanke und wurde durch den Aufprall zurück über die Straße nach rechts von der Fahrbahn geschoben. Der Pkw-Führer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw und der Leitplanke.

