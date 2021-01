Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Katalysator demontiert und gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 06.40 Uhr und 17.40 Uhr suchten noch unbekannte Täter den Park-and-Ride-Parkplatz der S-Bahnhaltestelle "Goldberg" in der Leibnizstraße in Böblingen heim. Sie machten sich an einen VW heran und demontierten anschließend den Katalysator des Fahrzeugs. Hierzu dürften sie den PKW aufgebockt haben und trennten den Kat dann ab. Der Fahrerin des Wagens bemerkte zunächst die ungewöhnliche Lautstärte ihres VW. Bei der Überprüfung in der Werkstatt wurde der Schaden entdeckt. Dieser beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, und weitere Geschädigte sich zu melden.

