Polizei Gütersloh

POL-GT: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße in Borgholzhausen

GüterslohGütersloh (ots)

Borgholzhausen (PS) Am späten Silvesterabend (31.12.2020) kam es gegen 23:20 Uhr auf der Bielefelder Straße in Borgholzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 44jähriger Mann aus Neuheilenbach tödlich verletzt wurde.

Der 44jähriger VW Golf -Fahrer die Bielefelder Straße aus Richtung Werther kommend in Fahrtrichtung Borgholzhausen. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde der allein im Fahrzeug sitzende PKW- Fahrer schwer verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Rettungskräfte verstarb der PKW- Fahrer noch an der Unfallstelle. Im Umfeld des Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell