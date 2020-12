Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub in Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Dienstagabend (29.12., 20.25 Uhr) bedrohte ein bislang unbekannter Mann in einem Lebensmittelmarkt an der Holter Straße eine Mitarbeiterin mit einem Stock. Der Mann forderte Geld.

Mit Bargeld als Beute rannte der Unbekannte anschließend davon.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 30 Jahre alt, 170cm groß, schlank und trug einen schwarzen Rucksack mit dem Aufdruck "Puma".

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat oder dem beschriebenen Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

