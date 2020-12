Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Getränkemarkt - Zigaretten gestohlen

GüterslohGütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Die Polizei wurde am Montagmorgen (28.12.) über einen Einbruch in einen Getränkemarkt an der Konrad-Adenauer-Straße informiert.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge nutzten die bislang unbekannten Täter einen Zeitraum von Heiligabend (24.12.) bis Montagmorgen (28.12.) und hebelten die Glasschiebetür des Haupteingangs auf. Den Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher diverse Zigaretten aus den Auslagen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell