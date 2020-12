Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismus in Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter drangen am Sonntagvormittag (27.12., 10.16 - 12.08 Uhr) in die Sporthalle eines Gymnasiums an der Holter Straße ein.

Den Erkenntnissen nach beschädigten die Täter ein Fenster. In der Sporthalle öffneten sie die Lagerräume und entnahmen diverse Sportgeräte. Einige Bälle sowie auch ein entleerter Feuerlöscher konnten im direkten Umfeld der Halle wieder aufgefunden werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

