POL-FR: Waldshut- Tiengen: 21- jähriger Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Am Montag, 07.12.2020, um 22:40 Uhr, hat ein 21- jähriger BMW- Fahrer in WT- Tiengen nach mutmaßlichem Konsum von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Waldshuter Straße zeigte der Mann deutliche konsumtypische Symptome, der darauf anschließende Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC (Wirkstoff der Cannabispflanze). Es wurde eine Blutprobe erhoben. Bereits im Sommer dieses Jahres gelangte der Autofahrer deshalb zur Anzeige.

