Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Kellerei - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen, 06./07.12.2020, wurde in der Winzerstraße in eine Weinkellerei eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Hierbei wurde auch ein Tresor aufgebrochen, aus welchem Bargeld entwendet wurde. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

