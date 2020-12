Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit vier Motorradfahrern - drei Fahrer leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 07.12.2020, gegen 15.30 Uhr, befuhren vier junge Männer mit ihren Leichtkrafträdern die L139 von Langenau in Richtung Enkenstein. Als der vorausfahrende Motorradfahrer seine Maschine verlangsamte, musste der nachfolgende bremsen. Dies erkannte der dahinter fahrende junge Mann zu spät und fuhr vermutlich auch aufgrund zu geringen Abstandes auf. Hierdurch kamen beide zu Fall. Der vierte Motorradfahrer, der nachfolgte, fuhr ebenfalls in die liegenden bzw. fallenden Maschinen und stürzte. Alle drei Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Der Verkehrsdienst, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrverhalten der Gruppe geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell