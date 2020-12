Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Verlorener Spanngurt verursacht Sachschaden - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 07.12.2020, gegen 21 Uhr, überfuhr ein Skoda-Fahrer auf der A5 zwischen der Anschlusstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein einen Spanngurt, welcher auf dem rechten Fahrstreifen lag. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden an dem Auto. Der Spanngurt dürfte von einem SUV mit Anhänger verloren worden sein. Nach Zeugenangaben war der Spanngurt noch einige Zeit hinter dem Anhänger hergezogen worden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem unbekannten SUV machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell