Polizei Gütersloh

POL-GT: Alarmauslösung im Verbrauchermarkt am Westfalenweg - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Verl (MK) - Am späten Samstagabend (26.12.) löste ein Überwachungssystem in einen Verbrauchermarkt am Westfalenweg zweimal den Einbruchsalarm aus.

Zunächst wurde die Polizei um 21.43 Uhr über einen Einbruch in dem Markt verständigt. Da eine geöffnete Tür festgestellt wurde, durchsuchten die Beamten den Markt. Feststellungen die auf eine Straftat hindeuteten, konnten hierbei nicht getroffen werden. Gegen 23.11 Uhr ging eine erneute Alarmauslösung ein. Im Rahmen einer zweiten Begehung des Verbrauchermarktes wurde diesmal ein geöffnetes Oberlicht festgestellt. Tatverdächtige konnten im Markt nicht angetroffen werden.

Den weiteren Ermittlungen zufolge waren unbekannte Täter über das Gebäudedach in den Markt gelangt. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

