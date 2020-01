Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 59-Jähriger fährt mittags mit 2,32 Promille

Neustrelitz (ots)

Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei am 09.01.2020 gegen 11:10 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Kiefernheide in Neustrelitz mit. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz haben die Halteranschrift ermittelt, um so eine mögliche Fahrtrichtung ableiten zu können. Wenig später konnten die Beamten den 59-jährigen Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug in der Alten Poststraße in Neustrelitz feststellen. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 59-jährigen Neustrelitzer. Der durchgeführte Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,32 Promille ergeben. Da es dabei um eine Trunkenheit im Straßenverkehr handelt, erfolgte die Blutprobenentnahme und Beschlagnahme des Führerscheines. Der 59-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freiwillig in die Klinik nach Röbel gebracht.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der aufmerksamen Zeugin!

