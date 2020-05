Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL Innenstadt: Einbruch in Lübecker Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (16.05.2020-18.05.2020) ist in ein Juweliergeschäft in der Lübecker Innenstadt eingebrochen worden. Die Täter entwendeten hochpreisigen Schmuck. Das Kommissariat 12 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montagmorgen 07.30 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in das bekannte Juweliergeschäft unweit des Holstentores gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen nach drangen die Täter am Wochenende in die Räumlichkeiten ein und entwendeten hochpreisigen Schmuck.

Das Kommissariat 12 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, denen am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geschäftes in der Holstenstraße/ Ecke An der Obertrave aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 12 unter der Telefonnummer 0451-1310.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen und zum Schutz des Verfahrens werden keine weiteren Einzelheiten zur Tatausführung bekannt gegeben.

