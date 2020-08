Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Zeuge stellt Unfallflüchtigen

Karlsruhe (ots)

Der 64-jährige Fahrer eines Sattelzuges streifte am Dienstag gegen 13:30 Uhr mit seinem Auflieger einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW. Der Sattelzugfahrer wollte von der Gotenstraße in Karlsbad nach links in die Eisenbahnstraße einbiegen. Nach dem Verkehrsunfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte der Unfallflüchtige einige hundert Meter von der Örtlichkeit entfernt beim Entladen festgestellt werden. Beamte des Polizeireviers Ettlingen kamen vor Ort, um entsprechende Personalien aufzunehmen. An dem geschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

