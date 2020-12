Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 21-Jähriger leistet in Ditzingen Widerstand bei Alkoholkontrolle

Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen stellten am Sonntag gegen 01:55 Uhr einen Pkw vor einer Tankstelle in der Siemensstraße in Ditzingen fest und überprüften das Fahrzeug aufgrund der aktuell bestehenden Ausgangsbeschränkungen. Im Fahrzeug fanden die Polizisten eine 17-Jährige und eine 19-Jährige vor. Während der Kontrolle der jungen Frauen kam ein 21-Jähriger hinzu und eröffnete, dass er der Fahrer des Pkw sei. Trotz der Mundnasenbedeckung konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des 21-Jährigen. Als dem Tatverdächtigen eröffnet wurde, dass er sich einer Blutentnahme zu unterziehen habe, reagierte er aggressiv, wollte sich nicht weiter ausweisen und versuchte sich mit Hilfe der jungen Frauen den weiteren Maßnahmen zu entziehen. Als dies misslang ging er mehrmals bedrohlich und mit geballten Fäusten auf die Polizisten los. Als der Mann trotz Androhung von Pfefferspray sein Verhalten nicht einstellte, setzten die Beamten das Spray ein. Der 21-Jährige versuchte dann zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern gestellt werden. Während der Tatverdächtige sich heftig gegen seine vorläufige Festnahme wehrte, mischte sich die 19-Jährige ein und versuchte die Beamten wegzustoßen. Letztlich konnte er mit Handschließen auf dem Rücken geschlossen werden. Während der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst auf dem Polizeirevier gebärdete sich der Mann weiter aggressiv und beleidigte die anwesenden Polizisten. Hierbei beschädigte er auch eine Sitzbank. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Polizist verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden und ist bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig.

