POL-LB: Ludwigsburg: Brot in der Mikrowelle löst Einsatz aus; Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Brot in der Mikrowelle löst Einsatz aus

Ein Brot in der Mikrowelle löste am Samstag gegen 23:00 Uhr den Einsatz der Feuerwehr und mehrerer Streifenwagen in der Karlstraße in Ludwigsburg aus. Zwei junge Frauen meldeten über Notruf einen starken beißenden Geruch im Gebäude. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen ebenfalls einen Brandgeruch wahr und räumten das Gebäude vorsorglich. Während der Räumung konnte in einer Wohnung die Quelle des Geruchs festgestellt werden. Ein 19-Jähriger hatte sich Brot in der Mikrowelle erwärmen wollen. Allerdings war die Mikrowelle zu hoch eingestellt, so dass das Brot verkohlte und sich der Qualm in der Küche ausbreitete. Der Geruch hatte sich im ganzen Haus verteilt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftet hatte, konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen.

Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr einen in der Bolzstraße in Kornwestheim abgestellten Seat und verursachte einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07154 1313 0 an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.

