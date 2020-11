Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer nach Sturz im Krankenhaus

WormsWorms (ots)

Gestern, um kurz vor 11:30 Uhr kommt ein Rollerfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße zu Fall, als ein PKW unvermittelt in die bevorrechtigte Straße einfährt. Der 55-jährige Wormser fährt mit seinem Kleinkraftrad stadtauswärts. An der Einmündung Dirolfstraße missachtet die 54-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Zweiradfahrers und biegt zügig in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, führt er eine Vollbremsung aus, verliert dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Zu einem Kontakt mit dem PKW kommt es nicht. Mit Verdacht auf Schlüsselbeinfraktur und diversen Prellungen wird der Wormser ins Klinikum gebracht. Am Roller selbst entstand geringer Sachschaden.

