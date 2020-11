Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Falsche Polizeibeamte und Gewinnversprechen

Wörrstadt - PartenheimWörrstadt - Partenheim (ots)

Heute mehren sich die Hinweise aus der Bevölkerung, dass Bürger in Wörrstadt und Partenheim "seltsame" Anrufe erhalten haben.

In einem Fall habe der Angerufene aus Wörrstadt angeblich bei "Google Play" gewonnen solle Geld für die spätere Gewinnübergabe bereithalten.

In Partenheim melden sich angebliche Kriminalbeamte und fragen, ob alles in Ordnung sei, in der Nähe sei eine alte Dame überfallen worden.

In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal auf die Betrugsmaschen "Falscher Polizeibeamter und Gewinnversprechen" hin.

Sollten auch Sie ähnliche Anrufe erhalten haben oder noch erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Polizeiwache Wörrstadt

Telefon: 06732 911 100

oder

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911 100

www.polizei.rlp.de/pd.worms



