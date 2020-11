Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: betrunkener E-Scooter-Fahrer von vier Männern überfallen - Zeugenaufruf

HannoverHannover (ots)

Am Samstag, 31.10.2020, ist ein 31-Jähriger nachts im Zeitraum 02:30 Uhr bis 03:30 Uhr durch Unbekannte in Lehrte ausgeraubt und leicht verletzt worden. Der Lehrter war gerade auf dem Heimweg, als er von vier Männern umzingelt und bedroht wurde. Unter Schlägen raubten sie ihm Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei fuhr der Mann mit seinem E-Scooter vom Bahnhof nach Hause. Am Rathausplatz sprang plötzlich ein junger Mann hinter einer Mauer hervor und zwang den Rollerfahrer so zum Anhalten. Zwei weitere Männer näherten sich von den Seiten und ein vierter Täter bedrohte den Rollerfahrer von hinten mit einem Gegenstand am Hals. Im weiteren Verlauf erlitt der betrunkene Rollerfahrer Schläge ins Gesicht. Die Täter entwendeten sein Mobiltelefon und seine Geldbörse und flüchteten, nachdem sich der Mann mit Hilfe seines E-Scooters wehrte. Er erlitt leichte Verletzungen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,53 Promille ergeben. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades wurde gegen das Opfer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Ergebnis der Blutprobenuntersuchung steht noch aus.

Durch den Rollerfahrer konnten die Täter nur vage beschrieben werden. Alle vier männlichen Täter sind etwa 18-22 Jahre alt, sie sprachen deutsch mit verschiedenen Dialekten. Zwei von ihnen trugen schwarze Kapuzenpullover und ein dritter Mann trug eine weiß-rot-blau gestreifte Kapuzenjacke. Zudem erinnert sich das Opfer an ein schwarz-weißes Paar Nike-Turnschuhe sowie an ein Paar weiße Adidas-Sneaker.

Die Kriminalpolizei Hannover bittet Zeugen, die etwas zum Tatgeschehen oder zu den vier unbekannten männlichen Tätern mitteilen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden. /nzj

