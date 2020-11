Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Unbekannte bewerfen Polizeikommissariat mit rohen Eiern

HannoverHannover (ots)

Am Samstag, 31.10.2020, ist es am Abend gegen 19:35 Uhr sowie gegen 20:45 Uhr zu Sachbeschädigungen am Dienstgebäude des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Nordstadt in der Bodestraße gekommen. Unbekannte Täter bewarfen jeweils mit zwei rohen Eiern die Scheiben der vorderen Fensterfront zur Straßenseite und verursachten dadurch Beschädigungen an den Schutzfolien der Fenster. Der Hintergrund für die Taten ist der Polizei nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder der unbekannten Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511-109 3117 zu melden.

