Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 29-Jährige wird von Unbekanntem geblendet

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten PKW-Fahrer, der am Donnerstag kurz nach 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 eine Autofahrerin geblendet und anschließend leicht verletzt haben soll. Die 29-jährige Audi-Fahrerin war auf der linken Spur der B 27 von Ludwigsburg in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Vor ihr befand sich ein weiteres Fahrzeug. Plötzlich nahm sie mehrere helle Blitze wahr, die aus dem PKW vor ihr kamen. Durch das helle Licht wurde sie geblendet. Als der PKW auf die rechte Spur wechselte, sah die 29-Jährige nach rechts und wurde wohl ein weiteres Mal geblendet. Hierauf schaltete sie ihr Warnblinklicht ein und hielt im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 1671 am Ortseingang von Bietigheim-Bissigen auf dem rechten Fahrstreifen an. Da die dortige Ampel rot zeigte, musste der Unbekannte sein Fahrzeug hinter der Frau stoppen. Die 29-Jährige wollte den Fahrer zur Rede stellen und stieg aus. Als sie den Mann, der ebenfalls seinen PKW verlassen hatte, aufforderte mit ihr auf die Polizei zu warten, fuhr dieser los. Hierbei stieß er gegen die auf der Fahrbahn stehende 29-Jährige, die schließlich einen Satz zurück machen musste. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes geradeaus nach Bietigheim-Bissingen fort. Es soll sich um einen älteren Mann mit weißen Haaren handeln, der etwa 170 cm groß ist. Der PKW dürfte ein blauer Skoda mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) sein. Mehrere Autofahrer, darunter auch ein Paar in einem Kleinwagen, möglicherweise einem Smart, sollen die Situation beobachtet haben und sich nach dem Befinden der 29-Jährigen erkundigt haben. Die Polizei bittet insbesondere diese Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich unter Tel. 0711 6869-0 zu melden.

