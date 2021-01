Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen und einen Unfallbeteiligten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 17:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Karlstraße und Weimarstraße in Kornwestheim ereignete. Demnach überquerte eine 29-jährige Fiat-Lenkerin den Kreuzungsbereich auf der Karlstraße. Als sie die Kreuzung schon fast überquert hatte, soll ein beigefarbener Opel Astra aus der Weimarstraße gekommen sein, das Heck des Fiat gestreift und seine Fahrt in Richtung Stuttgarter Straße fortgesetzt haben. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 07154 1313 0 an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.

