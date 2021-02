Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.02.2021

++Zeugenaufruf nach unberechtigter Baumfällung und schwerem Diebstahl++

Bunde/Wymeer - Zeugenaufruf nach unberechtigter Baumfällung und schwerem Diebstahl. Bereits am 03.02.2021 wurde bei der Polizei eine widerrechtliche Fällung von fünf Eichenbäumen an der Wymeerster Hauptstraße angezeigt. Ursprünglich wurde ein Tatzeitraum zwischen dem 18.01.2021 und dem 25.01.2021 angenommen, in welchem sechs im Eigentum des Landkreises stehende Eichen von bislang unbekannten Personen gefällt und in Teilen abtransportiert wurden. Die Ermittlungen der zuständigen Polizeidienststelle in Bunde haben nun ergeben, dass die Tatzeit auf Samstag, den 23.01.2021 zu datieren ist. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Bunde haben die Fällungen und der als schwerer Diebstahl deklarierte Abtransport der Bäume bereits in den frühen Morgenstunden begonnen. Als unterstützendes Tatmittel vor Ort wurde ein größerer Traktor/Schlepper in der Farbe Grün verwendet. Die eigentliche Fällung war nach jetzigem Ermittlungsstand gegen 12:30 Uhr beendet. Bezüglich des Abtransportes gibt es ebenfalls konkrete Erkenntnisse zu dem Umstand, dass eine Vielzahl von Pkw und Kleintransportern an dem genannten Tattag vor Ort die Tatverdächtigen unterstützten. Da die Tatörtlichkeit aufgrund der direkten Lage gegenüber einer schulischen Einrichtung liegt und bekannt ist, geht die Polizei in Bunde davon aus, dass es Zeugen für die widerrechtliche Baumfällung für den 23.01.2021 gibt, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und zu dem Verbleib des entwendeten Holzes geben können. Sie werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Bunde in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Weener 04951-914820

