Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Autobahn - Verkehrsunfall zwischen Inline-Skaterin und Fahrradfahrer; Zeugen gesucht

Mainz - A60 (ots)

Sonntag, 26.04.2020, 11:34

Am 26.04.2020, gegen 11:34 Uhr, kam es auf dem Fuß-und Radweg der Weisenauer Brücke zwischen Mainz Laubenheim und Ginsheim-Gustavsburg, in Fahrtrichtung Hessen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Inline-Skaterin und einem Fahrradfahrer. Die 47 jährige Skaterin lief in Richtung Ginsheim-Gustavsburg und musste einem, ihr entgegenkommenden, männlichen Radfahrer ausweichen. Sie berührte dabei das Brückengeländer und stürzte. Hierbei wurde sie verletzt. Der Radfahrer hielt kurz an und setzte sein Fahrt dann unerlaubt fort. Die Skaterin wurde in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zur Person des flüchtigen Fahrradfahrers machen können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Heidesheim, Tel.: 06132/9500

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell