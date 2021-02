Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 07.02.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verfolgungsfahrt und Fahren unter Drogeneinfluss ++ Sturmeinsätze ++

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss Am Samstagabend, gegen 21:55 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Leer mit ihrem Pkw die Hauptstraße. Hier wurde sie durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, dass die Leeranerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die dementsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Leer - Verfolgungsfahrt und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Filsum mit seinem Pkw Audi den Logaer Weg. Die eingesetzten Beamten wollten eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Nachdem sie dem Mann ein Haltesignal gaben, beschleunigte dieser stark. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versuchte der Mann sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte der Mann und stieg aus. Kurz nach dem Aussteigen konnte durch die Beamten wahrgenommen werden, wie durch den Mann Gegenstände weggeworfen wurden. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell klar, der Mann stand offensichtlich deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Weiter konnten bei einer Absuche des Bereichs Betäubungsmittel und Konsumutensilien gefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

PI Leer/Emden Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden kam es aufgrund des Sturms zu zahlreichen Einsätzen. Durch Passanten und Verkehrsteilnehmer wurden umherfliegende Gegenstände und umgestürzte Bäume gemeldet. In Emden wurde in der Friedrich-Ebert-Straße ein geparkter Pkw durch einen Sonnenschirm leicht beschädigt. Auf Borkum in der Straße Olde Melkstee stürzte ein Baum auf zwei Pkw, wodurch diese beschädigt wurden. In Detern auf der Landesstraße stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Eine Pkw-Führerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ihr Pkw wurde leicht beschädigt. In der Mühlenstraße in Leer drohten Teile eines Dachs von einem Modehaus auf die Straße zu fallen. Die Mühlenstraße musste, bis zur Beseitigung der Gefahr, kurzzeitig gesperrt werden. Bislang wurden keine Personen verletzt.

